В Белом доме рассказали, что Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным нормы поведения в киберпространстве на встрече в Женеве 16 июня. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, беседуя во вторник с журналистами на борту самолета президента США на пути из Брюсселя в Женеву. Белый дом распространил стенограмму брифинга.

"Что касается киберпространства, очевидно, что вирусы-вымогатели будут важной темой завтрашних переговоров. Они [Байден и Путин] также обсудят более широкий вопрос норм поведения и правил в киберпространстве завтра в ходе переговоров", - отметил американский чиновник.

Возвращение послов

По словам представителя администрации, Россия и США могут принять решение вернуть своих послов в Вашингтон и Москву по итогам встречи лидеров двух стран.

"Это возможно. Я не стану это подтверждать до тех пор, пока два президента не встретятся", - приводит его слова пресс-служба Белого дома.

Представитель администрации также сообщил, что оба посла будут находиться в Женеве во время переговоров.

Продажа Турции C-400

Байден не планирует затрагивать тему продажи Россией Турции систем С-400 на встрече с Путиным, добавил представитель администрации США.

"Я не ожидаю, что этот вопрос будет затрагиваться на саммите", - сказал он.