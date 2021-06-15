Послы 27 стран ЕС согласуют введение четвертого пакета санкций против Белоруссии 16 июня

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей 27 государств ЕС согласует в среду четвертый пакет запретительных мер ЕС против Белоруссии, говорится в программе работы институтов ЕС на 16 июня.

"Решение по ограничительным мерам в связи с ситуацией в Белоруссии", - говорится в документе.

Ранее источники в Брюсселе сообщали, что в черный список ЕС планируется включить около 80 физических и семь юридических лиц.

Для вступления этого нового пакета санкций в силу он должен быть формально утвержден Советом ЕС на министерском уровне. Ожидается, что это произойдет 21 июня на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

Этот блок санкций ЕС разрабатывался уже давно, однако его введение в действие было ускорено после инцидента с незапланированной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair и ареста находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича.