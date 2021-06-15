В Алжире правящая партия "Фронт национального освобождения" выиграла парламентские выборы

РАБАТ, 15 июня. /ТАСС/. Правящая партия "Фронт национального освобождения" (ФНО) получает большинство мест в 407-местном Национальном народном собрании (ННС) - нижней палате парламента Алжира - по итогам досрочных выборов, прошедших 12 июня. Такие предварительные данные обнародовал во вторник вечером, выступая по национальному телевидению, Мухаммед Шарфи, глава Независимого национального избирательного органа, контролирующего процесс голосования.

По его данным, ФНО обеспечивает себе по меньшей мере 105 мандатов в новом составе ННС. Независимым кандидатам достается 78 мест. А умеренные исламисты из "Движения общества за мир" получают 64 кресла в нижней палате парламента Алжира. "Национальное демократическое объединение" (НДО) завоевывает 57 мандатов, партия "Аль-Мустакбаль" - 48, а движение "Аль-Бина" - 40. Остальные партии обеспечивают себе от одного до трех мест в ННС.

ФНО является одной из крупнейших правящих партий Алжира наряду с НДО.

О явке

Из 24,4 млн граждан страны, имевших право проголосовать, на выборы пришли более 5,6 млн. Таким образом явка составила всего лишь около 23%.

Досрочные выборы состоялись в связи с тем, что 18 февраля президент республики Абдельмаджид Теббун распустил ННС. Объясняя причины решения, он подчеркнул, что новые выборы позволят "открыть двери для молодежи".

По мнению политических комментаторов, досрочные выборы призваны учесть ряд требований участников протестного движения, которые с 2019 года добиваются реализации коренных реформ и смены правящей элиты.

Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году.