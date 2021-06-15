В администрации США затруднились сказать, выучил ли Байден пару слов на русском

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Представители американской администрации затруднились сказать, выучил ли президент США Джо Байден хотя бы пару слов на русском и не планирует ли он поприветствовать российского лидера Владимира Путина на встрече в Женеве на его родном языке.

Чиновнику США высокого ранга, который беседовал во вторник с журналистами на борту самолета Байдена на пути из Брюсселя в Женеву, был задан вопрос, не планирует ли глава Белого дома сказать на встрече "добрый день" или "спасибо" по-русски. "Я не знаю, скажет ли он "добрый день", - ответил представитель администрации. "Я на самом деле не слышал, чтобы он говорил по-русски, но я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это", - добавил он. Стенограмму этого брифинга распространила позднее пресс-служба Белого дома

При этом, по словам американского чиновника, Байден тщательно готовился к встрече с Путиным. "Он готовился к этому так же, как он готовится к каждому значительному мероприятию на международном уровне. Он изучает вопросы, письменные материалы, он любит докопаться до сути. Это для него очень важно. И у него также была возможность пообщаться с большим количеством советников в правительстве, у которых имеются глубокие познания по России, и он также выслушал мнение некоторых внешних экспертов", - сообщил он.

Представителю администрации был также задан вопрос, с какой целью Байден решил встретиться отдельно с представителями прибалтийских стран перед саммитом в Женеве и дали ли они ему какие-либо полезные советы. По словам чиновника, Байден "хотел публично продемонстрировать, что будет солидарен со странами восточного фланга НАТО, что он собирается проконсультироваться с ними перед встречей, а также что он будет отстаивать их интересы на встрече". Чиновник утверждал, что представители этих стран дали Байдену "хорошие советы", однако отказался уточнить, какие.

В понедельник представитель американской администрации высокого ранга в ходе телефонного брифинга сообщил о том, что Байден в ходе консультаций с руководством стран Балтии в Брюсселе обсудил обязательства по пятой статье Вашингтонского договора НАТО (о том, что нападение на одного члена организации рассматривается как нападение на всех членов альянса) и устойчивость данных государств перед лицом якобы угрозы со стороны России.

Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.