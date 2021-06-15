МИД заявил, что Москва настроена на взаимодействие с новыми непостоянными членами СБ ООН

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия настроена на тесное взаимодействие с новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН Албанией, Бразилией, Габоном, Ганой и ОАЭ, выбранными 11 июня. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД России.

"Рассчитываем, что участие этих государств в работе совета будет способствовать укреплению центральной координирующей роли ООН в мировых делах, повышению ее авторитета и эффективности, - указали в дипведомстве. - Российская сторона настроена на тесное взаимодействие с новыми членами Совета Безопасности в целях успешного реагирования на вызовы и угрозы в области международного мира и безопасности".

Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ станут новыми непостоянными членами СБ ООН с 1 января 2022 года согласно итогам проведенных 11 июня Советом Безопасности ООН выборов. Новые члены Совбеза сменят Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстонию, которые занимают эти позиции с января 2020 года.

Всего в Совете Безопасности ООН пять постоянных и десять непостоянных членов, избираемых на два года. Выборы проводятся каждый год, по их итогам сменяется половина непостоянных членов Совбеза. Обычно голосование, как и в этом году, проводится на безальтернативной основе. Однако каждую страну должны поддержать не менее двух третей стран ООН.