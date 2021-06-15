Белый дом сообщил, что РФ была одним из важных пунктов в заявлении Байдена на саммите НАТО

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сделал Россию одним из важных пунктов своего выступления в понедельник, 14 июня, на саммите НАТО. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, беседуя во вторник с журналистами на борту самолета американского лидера на пути из Брюсселя в Женеву. Белый дом распространил стенограмму брифинга.

"Президент, как он сказал вчера, открывал обсуждение. Он был первым лидером, выступавшим после генерального секретаря [НАТО Йенса Столтенберга]. Он выступил с примерно 10-минутным заявлением, в котором затронул ряд различных вопросов, но Россия была одним из важных пунктов в его речи. И он объяснил лидерам, что он намеревался сказать. Он выступал в частном порядке, за закрытыми дверями, поэтому я не буду вдаваться в подробности", - отметил американский чиновник.

По его словам, президент попросил своих коллег на саммите "поделиться любыми мыслями или советами по поводу" предстоящего российско-американского саммита в Женеве, несколько лидеров предложили свои рекомендации. Представитель вашингтонской администрации добавил, что главы государств - членов Североатлантического альянса "положительно отнеслись к тому, что он заблаговременно консультируется с ними". "Он также пообещал им, что на постоянной основе - в той мере, в какой, например, мы работаем с Россией по вопросам, связанным с контролем над вооружениями, - он будет тесно координировать свои действия с НАТО, чтобы у них была возможность внести свой вклад в повестку по контролю над вооружениями", - сказал чиновник.

Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, президент России Владимир Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.