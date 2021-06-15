Киев ожидает приезда мировых лидеров на 80-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Украинская власть ожидает, что мировые лидеры, а также выжившие во время Холокоста евреи приедут в Киев 6 октября для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Об этом во вторник сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского.

"Украинская власть вместе с благотворительным фондом "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" готовит мощную программу к 80-летию трагедии в Бабьем Яру. В частности, 6 октября 2021 года на территории Бабьего Яра состоится официальная церемония с участием мировых лидеров, деятелей еврейских организаций, которые выжили во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которые приводит администрация президента, в ближайшее время правительство намерено утвердить план мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, чтобы почтить память погибших.

В свою очередь глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что в Киеве строится Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", пообещав, что первая его очередь будет открыта в этом году. Он добавил, что президент поставил задачу завершить в течение нескольких лет строительство мемориала, который начнет работать как музейный комплекс. "Это является событием мирового масштаба, чтобы еще раз подчеркнуть, что подобные трагедии не должны повторяться. С другой стороны, это еще раз продемонстрирует, что Украина является страной толерантности, мирной страной", - заявил глава офиса президента.

По информации администрации Зеленского, вместе с Мемориалом Холокоста в Бабьем Яру планируется открытие музейно-мемориального объекта "Курган", внутри которого будет размещена большая 3D-модель Бабьего Яра с событиями 1941 года, который возводят немецкое архитектурное бюро SUB и украинский Центр пространственных технологий. Запланированы открытие мемориального объекта "Хрустальная стена плача", а также премьера фильма Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст".

Зеленский 15 декабря 2020 года подписал указ о мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, предусматривающий создание в Киеве мемориала Холокоста "Бабий Яр".

Массовые расстрелы в Бабьем Яру и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии начиная с осени 1941 года и до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших в Бабьем Яру разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было казнено около 150 тыс., а всего - до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о 100 с лишним тысячах погибших.