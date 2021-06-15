Посадившего А320 на Гудзон пилота выдвинули на пост представителя США в ICAO

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выдвинул во вторник на пост представителя США в Совете Международной организации гражданской авиации (ICAO) кандидатуру Чесли Салленбергера, который в январе 2009 года смог посадить на реку Гудзон пассажирский самолет Airbus A320, столкнувшийся со стаей птиц через несколько минут после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа.

Как объявила пресс-служба Белого дома, 70-летний бывший военный летчик, перешедший затем в гражданскую авиацию Салленбергер, работал также в NASA консультантом по обеспечению безопасности полетов и помогал усовершенствовать подготовку летных экипажей на случай чрезвычайных происшествий. Бывший пилот также выступал в поддержку Байдена во время избирательной кампании в прошлом году.

15 января 2009 года Airbus A320 после вылета из Ла-Гуардиа столкнулся со стаей птиц, что спровоцировало отказ обоих двигателей авиалайнера. Первый пилот вылетевшего в город Шарлотт (штат Северная Каролина) самолета авиакомпании US Airways Салленбергер запросил экстренную посадку в нескольких аэропортах, но получил отказ из-за интенсивного движения в воздухе и неблагоприятной погоды. Тогда он принял решение садиться на воду. Приводнение прошло поразительно благополучно, в живых остались все 150 пассажиров и пять членов экипажа. Салленбергер стал национальным героем, совершив сложнейший маневр, а данный инцидент прозвали "Чудо на Гудзоне".

В 2016 году режиссер Клинт Иствуд снял по мотивам случившегося фильм Sully ("Чудо на Гудзоне" в российском прокате), главную роль в котором исполнил Том Хэнкс.