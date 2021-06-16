Закончить торговые войны и противостоять КНР и РФ. Какие решения принял саммит ЕС - США

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил после саммита, что "ЕС передал президенту США Джо Байдену главный сигнал по России в преддверии его встречи с президентом [РФ] Владимиром Путиным". "Главный сигнал - наше единство, 27 стран подробно обсудили Россию и осудили действия России", - подчеркнул он.

"Для координации нашей политики и действий мы планируем запустить диалог ЕС - США высокого уровня по России", - отмечается в итоговом заявлении саммита. "Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы готовы отвечать решительно на ее повторяющуюся схему негативного поведения и вредоносной активности, в частности создание списка так называемых недружественных государств. Россия должна исправить это поведение, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения отношений, - говорится в документе. - ЕС и США сохраняют каналы для связи с Россией открытыми и оставляют возможности выборочного сотрудничества с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США хотели бы "добиться более предсказуемых отношений с Россией".

"Мы ясно говорим, что есть три подхода: отойти от нарушений международного права, нарушений прав человека, противостоять попыткам России подорвать наши демократии, а также взаимодействовать с Россией там, где это возможно, в том числе в таких сферах, как здравоохранение, личные контакты между людьми", - сказала она