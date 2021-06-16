Закончить торговые войны и противостоять КНР и РФ. Какие решения принял саммит ЕС - США

Саммит ЕС - США в Брюсселе завершил серию встреч американского президента Джо Байдена в Европе с лидерами западных государств, начавшуюся 11 июня в Великобритании на встрече Группы семи (G7) и продолжившуюся 14 июня на саммите НАТО в Бельгии. Заключительным этапом европейского турне Байдена должны стать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве в среду.
Главным результатом саммита ЕС - США стала договоренность Брюсселя и Вашингтона прекратить торговые войны эпохи бывшего президента США Дональда Трампа и более ранних времен и начать тесно сотрудничать по целому ряду сфер, включая торговлю, защиту рынков, инвестиции, научные разработки, борьбу с изменением климата. Вместе ЕС и США также намерены противостоять Китаю и России.
Россия
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил после саммита, что "ЕС передал президенту США Джо Байдену главный сигнал по России в преддверии его встречи с президентом [РФ] Владимиром Путиным". "Главный сигнал - наше единство, 27 стран подробно обсудили Россию и осудили действия России", - подчеркнул он.
"Для координации нашей политики и действий мы планируем запустить диалог ЕС - США высокого уровня по России", - отмечается в итоговом заявлении саммита. "Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы готовы отвечать решительно на ее повторяющуюся схему негативного поведения и вредоносной активности, в частности создание списка так называемых недружественных государств. Россия должна исправить это поведение, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения отношений, - говорится в документе. - ЕС и США сохраняют каналы для связи с Россией открытыми и оставляют возможности выборочного сотрудничества с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США хотели бы "добиться более предсказуемых отношений с Россией".
"Мы ясно говорим, что есть три подхода: отойти от нарушений международного права, нарушений прав человека, противостоять попыткам России подорвать наши демократии, а также взаимодействовать с Россией там, где это возможно, в том числе в таких сферах, как здравоохранение, личные контакты между людьми", - сказала она
Китай
ЕС и США "намерены тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру вопросов в рамках наших соответствующих многогранных подходов к Китаю, которые включают элементы сотрудничества, конкуренции и системного соперничества", говорится в итоговом документе саммита.
В список своих "озабоченностей" по Китаю ЕС и США включили "продолжающиеся нарушения прав человека в Синьцзяне и Тибете, разрушение автономии и демократических процессов в Гонконге, экономическое принуждение, кампании по дезинформации, ситуацию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях".
ЕС и США "решительно выступили против любых односторонних попыток изменить статус-кво и усилить напряженность в регионе", подчеркнули "важность мира и стабильности по всему Тайваньскому проливу" и призвали к "мирному урегулированию вопросов, связанных с проливом".
"Мы намерены также координировать наше конструктивное взаимодействие с Китаем по таким вопросам, как изменение климата и нераспространение [ядерного оружия], а также по некоторым региональным вопросам", - отмечается в итоговом документе.
Boeing и Airbus
США и ЕС объявили, что на пять лет приостанавливают действие таможенных пошлин на товары общей суммой $11,5 млрд в год, введенных в рамках почти 20-летнего торгового спора о предоставлении "незаконной госпомощи" авиакомпаниям Boeing и Airbus соответственно. За это время Вашингтон и Брюссель должны урегулировать все разногласия.
"В рамках этой сделки мы в первую очередь приостановили на пять лет действие разрешенных ВТО тарифов США - ЕС, связанных с этим спором, сохранив при этом гибкость для США <...>. Действие этих пошлин будет приостановлено до тех пор, пока поддержка Airbus со стороны ЕС будет соответствовать условиям данного соглашения. Если поддержка ЕС перейдет красную черту и американские производители не смогут конкурировать честно и на равных условиях, Соединенные Штаты сохраняют гибкость для возобновления действия приостановленных тарифов", - заявила журналистам представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай.
США и ЕС также договорились вместе противодействовать китайским инвестициям в авиационный сектор.
"Мы договорились о совместной работе по оспариванию и противодействию нерыночной практике Китая в этом секторе конкретными способами, которые отражают наши стандарты честной конкуренции. Это включает сотрудничество в области внутренних и внешних инвестиций и передачи технологий. Это модель, которую мы будем использовать для решения других проблем, связанных с Китаем и нерыночной экономической конкуренцией", - рассказала Тай.
Сталь и алюминий
ЕС и США объявили о намерении в ближайшие месяцы завершить торговую войну по стали и алюминию, начатую в 2018 году администрацией Трампа. Последняя с целью защиты американской промышленности ввела пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС на уровне 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифные меры в отношении импорта из США.
"Мы приняли решение создать рабочую группу для решения проблемы пошлин на сталь и алюминий. Мы создали пространство для решения этой проблемы путем приостановки действия ответных тарифных мер Евросоюза на шесть месяцев. Это дает нам возможность найти решение, которое защитит нашу промышленность и восстановит наши исторические торговые потоки. Найти решение необходимо до того, как приостановка европейских тарифных мер подойдет к концу", - подчеркнула фон дер Ляйен.
"Мы вместе хотим сохранить полную жизни промышленность, касающуюся производства стали и алюминия. Мы должны работать вместе [с США], чтобы найти ответ на серьезное глобальное перепроизводство этих металлов, с которым мы сталкиваемся, в особенности со стороны нерыночных экономик", - отметила она.