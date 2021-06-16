Эксперт: Путин и Байден могут прийти к консенсусу по второстепенным вопросам

ШАНХАЙ, 16 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече в Женеве могут прийти к определенному консенсусу по второстепенным вопросам, что послужит началом возобновления диалога между странами. Такую точку зрения научного сотрудника Института Америки при Китайской академии современных международных отношений Сунь Чэнхао публикует в среду информационный ресурс China News .

По его словам, есть прогнозы, согласно которым лидеры двух стран могут прийти к взаимопониманию по ряду второстепенных направлений, включая вопросы изменения климата, а также противодействия пандемии. "США и Россия, возможно, придут к консенсусу в этих сферах. Посредством этих второстепенных вопросов может быть положено начало строительству или восстановлению диалога. Полагаю, что это и есть главная цель этой встречи", - приводит ресурс мнение китайского эксперта.

При этом Сунь Чэнхао признает, что встреча пройдет на фоне продолжающейся "русофобии и антироссийских настроений" в США, а также невозможности Байдена проводить после бывшего американского лидера Дональда Трампа более мягкую политику в отношении России в условиях обвинения ее в якобы вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках. Впрочем, как указывает эксперт, из-за дипломатического и санкционного давления США Россия также не могла занять более мягкую позицию.

Сунь Чэнхао, пишет ресурс, также обратил внимание на символизм того, что Байден встречается с Путиным после саммитов G7 и НАТО в Европе, что призвано продемонстрировать России единство западного мира в вопросах безопасности, идеологических ценностей и экономического сотрудничества. Таким образом, полагает эксперт, этой встречей США хотят показать, что с Москвой говорит не только Вашингтон, но и весь европейский мир. Кроме того, встреча с Путиным как раз после саммитов G7 и НАТО, считает Сунь Чэнхао, позволит США избежать недоверия европейских партнеров по поводу возможных скрытых договоренностей с Россией.

Ключевой проблемой в российско-американских отношениях китайский эксперт назвал санкции. Однако, по его словам, в условиях антироссийских настроений в США Конгресс не пойдет на их отмену, тем более что, помимо санкций, у правительства Байдена не так много "рычагов воздействия". Таким образом, резюмировал эксперт, по ключевым направлениям стороны вряд ли смогут добиться прорыва на этом саммите.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. По информации пресс-службы российского лидера, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации.