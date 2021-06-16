Байден поблагодарил Пармелена за организацию саммита с Россией в Женеве

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден встретился во вторник с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и начальником федерального департамента иностранных дел страны Иньяцио Кассисом и выразил швейцарской стороне благодарность за организацию его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Об этом сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

"Президент Байден поблагодарил президента Пармелена за то, что он примет у себя саммит США - РФ в Женеве 16 июня, и дал высокую оценку тому, что Швейцария играет уникальную историческую роль, предоставляя нейтральную площадку для дипломатии и переговоров", - отмечается в тексте.

Байден и Пармелен обсудили вопросы, относящиеся к двусторонней повестке, такие как связи в сферах торговли, науки и образования, а также взаимодействие в борьбе с пандемией.

Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.