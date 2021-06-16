Более 80 палестинцев пострадали в стычках с полицией в Иерусалиме и на Западном берегу

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 87 палестинцев получили ранения в столкновениях с полицией Израиля в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, а также в секторе Газа. Об этом сообщило во вторник вечером Палестинское общество Красного Полумесяца.

"Наши бригады приняли сегодня 87 человек с ранениями на оккупированных палестинских территориях", - указано в заявлении, опубликованном на странице организации в Facebook.

Как уточняется, 50 арабов получили травмы в Иерусалиме и его окрестностях, 33 человека - на Западном берегу (в населенных пунктах Рамалла и Наблус), еще четверо палестинцев были ранены в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. В сообщении также подчеркивается, что израильские силовики препятствовали работе бригад Палестинского общества Красного Полумесяца.

Во вторник в Старом городе Иерусалима состоялся марш правых еврейских активистов с израильскими флагами. В этой связи, как сообщала газета The Times of Israel, Армия обороны Израиля развернула батареи системы ПВО "Железный купол" по всей стране и направила дополнительные подразделения для поддержания порядка на Западный берег реки Иордан.

Ранее контролирующее сектор Газа движение ХАМАС призвало палестинцев к "всеобщей мобилизации" 15 июня с целью противодействия запланированному в Иерусалиме шествию еврейских активистов, а фракции палестинского сопротивления агитировали арабов на территориях в границах до войны 1948 года к акциям протеста "против израильской агрессии".

С 21 мая между еврейским государством и палестинскими радикалами из прибрежного анклава действует режим прекращения огня. В течение 11 дней до этого они обменивались ракетными ударами, жертвами которых стали 256 жителей сектора, еще около 2 тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между сторонами.