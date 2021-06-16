В НАТО заявили, что речи о предоставлении сейчас Киеву и Тбилиси плана вступления не идет

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) не рассматривает на данном этапе вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды. Это подчеркнул во вторник на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей, участником которой является ТАСС, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В центре основного внимания сейчас находится реформа. <...> Реальность заключается в том, что сейчас основное внимание применительно к [потенциальному] членству, когда речь заходит об Украине и Грузии, приковано к тому, отвечают ли они стандартам НАТО. Поэтому мы так поддерживаем усилия по реформированию и продолжению модернизации институтов обороны и безопасности [обеих республик]. И это - главная тема и главный вопрос, когда речь заходит о том, готовы ли эти [две] страны к членству [в альянсе] или нет", - отметил Столтенберг.

Одновременно он выразил мнение, что голос России, выступающей категорически против присоединения Грузии и Украины к НАТО из-за угроз, которые вступление несет ее безопасности, не может быть решающим при рассмотрении данного вопроса. "Другой сигнал, касающийся Украины и Грузии, сводится к тому, что сами Украина и Грузия, а также 30 государств - членов альянса будут решать, когда данные две страны окажутся готовы присоединиться к НАТО. Это [решать] не России", - считает генсек. "Россия не может заветировать [решение вопроса о том], могут или нет независимые суверенные нации вступать в НАТО, - добавил Столтенберг. - Суверенное право любой страны заключается в определении ею своего пути [развития]".

Генсек напомнил, что НАТО оказывает Украине поддержку, призванную, к примеру, усилить гражданский контроль над вооруженными силами. "Не в последнюю очередь" такая помощь нацелена на "борьбу с коррупцией" в республике, подтвердил Столтенберг. "Нам нужно [от Украины] больше. И мы работаем с ними (властями в Киеве), чтобы гарантировать, что [реформы] полностью реализованы", - пояснил генсек.

"Таким образом, - повторил он, - в центре нашего внимания в настоящее время находятся реформы". Преобразования имеют и самостоятельную ценность, и "будут содействовать продвижению Украины к членству в НАТО", убежден Столтенберг. "Для того, чтобы предоставить План действий по членству или согласовать его, нам нужен консенсус 30 союзников. Это не находилось в центре внимания на нынешнем саммите [альянса]. <...> Наше главное внимание приковано к тому, чтобы поддержать Украину продолжением реформистских усилий", - указал генсек.

Сигналы на саммите

Участники саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе в понедельник, утверждали в итоговом коммюнике, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Как говорилось в заявлении, страны-члены подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству "в качестве неотъемлемой части этого процесса". В нем также уточнялось, что в силе остается аналогичное решение, принятое на саммите альянса в Бухаресте в отношении Грузии.

Как заявил по завершении совещания на пресс-конференции в столице Бельгии президент США Джо Байден, Украина должна убедить Североатлантический альянс, что заслуживает обретения членства в нем, сделать все необходимые для этого шаги, включая искоренение коррупции.