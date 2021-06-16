Эксперт считает, что Россия и США могут обратить вспять процесс деградации отношений

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Американо-российский саммит в Женеве 16 июня может предоставить президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену возможность обратить вспять "опасную и во многих отношениях беспрецедентную деградацию" двусторонних отношений. Такое мнение высказала главный редактор журнала The Nation Катрина ванден Хувел в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The Washington Post .

"Когда президент Байден и президент России Владимир Путин проведут в Женеве первую за время президентства Байдена личную встречу, у них будет возможность обратить вспять опасную и во многих отношениях беспрецедентную деградацию отношений между двумя странами, а также начать определять новый курс", - считает Хувел.

По ее словам, к настоящему времени "отношения между Соединенными Штатами и Россией достигли особенно опасного момента". "Трудно преувеличить тяжелые глобальные последствия, если отношения между США и Россией продолжат ухудшаться", - подчеркнула главный редактор журнала. Катрина ванден Хувел добавила, что ранее "бывший министр обороны [США] Уильям Перри заявил, что в последние годы вероятность крупной ядерной катастрофы стала даже выше, чем во время холодной войны".

"Но международное партнерство имеет ценность не только в целях предотвращения войны. Отсутствие сотрудничества может также препятствовать возможностям урегулирования существующих глобальных кризисов - и последствия могут быть жизненно важными", - отметила Хувел. "К счастью, этот саммит дает Соединенным Штатам и России шанс ослабить напряженность и начать работу по восстановлению своих глубоко разрушенных отношений", - продолжила она.

Важные шаги в двусторонних отношениях

По мнению главного редактора журнала, "несколько важных шагов можно и нужно предпринять немедленно". Она напомнила, что посол России в США Анатолий Антонов с 21 марта находится в РФ для консультаций, а глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан - в США с 22 апреля. "Для сравнения, послы оставались на своих местах даже в самые опасные моменты холодной войны, такие как Карибский кризис. Эти дипломатические каналы сыграли решающую роль в предотвращении дальнейшей эскалации напряженности и, несомненно, спасли жизни людей", - подчеркнула эксперт. В частности, она призвала администрацию США возобновить работу своих генконсульств в России, а также оформление виз "в полном объеме". Она также считает, что "Байден должен попросить Путина присоединиться к нему и подтвердить" принцип, согласно которому "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись". Он был закреплен в совместном заявлении по итогам саммита 40-го президента США Рональда Рейгана и Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в Женеве в 1985 году.

Соединенным Штатам, продолжила Хувел, "необходимы более глубокие изменения в подходе к взаимодействию с миром". "Мы должны признать, что не являемся "незаменимым государством" и отказаться от этой устаревшей, высокомерной парадигмы национальной безопасности. Новой администрации следовало бы сосредоточиться на наведении порядка в собственном доме, возрождая нашу ослабленную демократию, а не продолжать крестовый поход по всему миру, диктуя ценности, которым мы сами не в состоянии соответствовать", - подчеркнула главный редактор журнала.

"Общие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, требуют переосмысления того, как Соединенные Штаты ведут дипломатическую деятельность не только с Россией, но и с остальным миром. Байдену и его команде следовало бы двигаться вперед скромно, осмотрительно и сдержанно, а также избегать ошибочного объединения этих качеств со слабостью", - указала она.