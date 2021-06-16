Белый дом назвал время встречи Байдена и Путина в Женеве

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена начнется в среду в Женеве на вилле Ла-Гранж в 13:35 по местному времени (14:35 мск). Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом рабочем графике главы администрации.

"13:35. Президент проводит двустороннюю встречу с Его Превосходительством Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, в рамках российско-американского саммита", - отмечается в документе. Перед ней запланирована протокольная съемка.

В графике отмечается, что переговоры в расширенном составе начнутся в 14:55 по местному времени (15:55 мск) уже без подхода прессы. Согласно документу, Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Путиным, но время ее начала Белый дом не указывает.