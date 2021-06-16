Генсек НАТО призвал к контролю за новыми видами оружия, включая гиперзвуковое и автономное

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призывает Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами. Он подтвердил это во вторник на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.

"Мы, конечно, приветствуем продление Нового ДСНВ. Но нам нужен контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда у нас больше нет ДРСМД", - заявил Столтенберг.

Он имел в виду продление Москвой и Вашингтоном в феврале двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России этот договор чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В США он известен как Новый ДСНВ. Упомянутый Столтенбергом российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил существование после того, как Вашингтон вышел из него в августе 2019 года, обвинив Москву в несоблюдении соглашения. Россия такие выводы США категорически отвергала.

"Нам необходимо также на каком-то этапе начать рассматривать вопрос о том, как осуществлять контроль над вооружениями, касающийся новых разрушительных технологий - гиперзвуковых вооружений или искусственного интеллекта, или автономных систем", - убежден генсек Североатлантического альянса. "Это, - отметил Столтенберг, - открывает новую главу, новое измерение в том, какие шаги мы делаем в сфере контроля над вооружениями".

"Предстоит проделать еще много работы. Но, когда видишь фундаментальные изменения в технологиях, применяемых в военной области, то понимаешь, что нужно заниматься вопросом о том, как сформировать значимые соглашения в сфере контроля над вооружениями, ориентированные на такие новые оружейные системы", - считает генсек НАТО. "На каком-то этапе, - подчеркнул он, - мы должны гарантировать, что Китай является стороной эффективных глобальных договоренностей в сфере контроля над вооружениями".

"Мы надеемся, что возможно добиться прогресса в сфере контроля над вооружениями. Мы приветствуем решение США и России продлить Новый ДСНВ. Но это только первый шаг. Конечно, есть необходимость предпринять подлинные усилия, чтобы заняться всеми иными аспектами контроля над вооружениями и другими измерениями контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг. По его словам, участники саммита НАТО, состоявшегося в понедельник, "активно поддержали то, что президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин встречаются" в Женеве и "что контроль над вооружениями занимает первые строчки" в их повестке дня.