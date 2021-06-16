Власти Колумбии возложили ответственность за взрывы на военной базе на повстанцев

БОГОТА, 16 июня. /ТАСС/. Представители леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) несут ответственность за организацию взрывов на военной базе, которая расположена на востоке Колумбии. Об этом во вторник заявил министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано.

"Первоначальная версия состоит в том, что за этим безумным актом стоит АНО", - заявил Молано, видео с выступлением которого было опубликовано на странице министерства в Twitter.

Вместе с тем президент Колумбии Иван Дуке написал на своей странице в Twitter, что принял решение отправиться в Кукуту (административный центр восточного департамента Норте-де-Сантандер), чтобы "встретиться с руководством правоохранительных органов и властями города".

Ранее неизвестные подорвали две машины со взрывчаткой на территории военной базы в Кукуте. В результате взрывов 36 человек получили ранения.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".