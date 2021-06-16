НАТО ведет переговоры с несколькими странами о подготовке сил Афганистана на их территории

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) ведет переговоры с рядом государств о возможности подготовки на их территории сил безопасности Афганистана. Об этом заявил во вторник на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы работаем над обучением [афганских сил безопасности] за пределами страны. Мы рассматриваем некоторые конкретные государства. Но я опасаюсь называть потенциальные страны до того, как все будет окончательно решено <...>", - сказал генсек.

Кроме того, он подтвердил, что "союзники по НАТО готовы предоставить финансирование на некоторые услуги, чтобы продолжать" обеспечивать функционирование "международного аэропорта Кабула". Альянс также обсуждает вопрос обеспечения дальнейшей охраны этого объекта, отметил Столтенберг. "Турция, США и другие союзники ведут диалог. На саммите и на полях саммита [НАТО в Брюсселе] вчера (в понедельник) обсуждалось, как обеспечить защиту аэропорта", - подчеркнул генсек.

Турция заинтересована в сохранении своего присутствия в Афганистане после вывода оттуда войск НАТО, который должен завершиться к 11 сентября текущего года. 8 июня, как писала газета Hurriyet, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна может сохранить свои войска в Афганистане только в том случае, если союзники по НАТО окажут ей для этого политическую, финансовую и материально-техническую поддержку. Речь идет о сохранении турецкого контингента для обеспечения охраны аэропорта Кабула.

В понедельник страны НАТО приняли решение предоставить переходное финансирование для обеспечения "непрерывной работы" аэропорта Кабула, учитывая "его важность для устойчивого дипломатического и международного присутствия, а также с точки зрения связи Афганистана с остальным миром". Об этом говорится в итоговом заявлении прошедшего в столице Бельгии саммита альянса.