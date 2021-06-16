Бразильский эксперт считает, что Путин является фаворитом предстоящей встречи с Байденом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин имеет наибольшие шансы на успех на предстоящей 16 июня встрече с американским лидером Джозефом Байденом в Женеве. Такое мнение в своей статье в бразильской газете Globo высказал во вторник ее международный обозреватель Густаву Шакра.

"Как бы американский президент не угрожал жесткой риторикой, российский лидер уже вышел победителем - хотя бы из-за самого факта проведения встречи. В Вашингтоне его рассматривают как равного, а Россию воспринимают, как геополитическую державу. А вот новому хозяину Белого дома, едва ли удастся добиться значительных положительных результатов", - полагает журналист.

По его мнению, Байдену не стоит рассчитывать на уступки со стороны Путина по вопросам Украины, Сирии и Белоруссии, "и тем более по российской внутриполитической тематике". Малоперспективными видятся ему возможные усилия американского политика в том, чтобы изменить позицию Москвы относительно деятельности в кибер-пространстве, направленной против США и других стран.

"Иные поспорят со мной, мол если Байден подаст Путину сигналы напрямую, то это уже хорошо. Но это можно было бы сделать и без очной встречи", - утверждает Шакра, отмечая, что новый вектор политики новой американской администрации в отношении России до сих пор четко не задан. Вместе с тем, обозреватель признает, что Москва и Вашингтон способны сблизить позиции по многим темам: борьба с пандемией COVID-19 и изменения климата, возвращение США в ядерную сделку с Ираном и совместная работа по северокорейской проблематике. "Но все эти переговоры можно было бы проводить по линии МИД, не предоставляя трибуну Путину", - считает эксперт-международник.

Он не исключает, что "желание Байдена встретиться с Путиным продиктовано исключительно его эго" и необходимостью продемонстрировать свою силу американскому избирателю. По мнению Шакры, остается также возможность того, что встреча окажется для главы Белого дома "во всех отношениях провальной". "Нельзя забывать, что Путин - один из самых искусных международных лидеров" - пишет обозреватель.