FT: саммит в Женеве дает США и РФ шанс наладить полезное обеим странам сотрудничество

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Американо-российский саммит в Женеве 16 июня даст США и РФ возможность наладить сотрудничество в отдельных, но важных областях. Такое мнение в опубликованной накануне саммита редакционной статье выражает газета Financial Times (FT).

Издание обращает внимание на "опасный вакуум", возникший в результате сокращения контактов между Москвой и Вашингтоном, осуществляемых как по официальным, так и по неофициальным каналам. FT считает, что главе Белого дома Джо Байдену следует ясно заявить президенту РФ Владимиру Путину о том, что "возможности определить новые рамки сотрудничества остаются открыты". Газета называет встречу потенциальным шансом начать реализацию "полезных для обеих сторон инициатив", несмотря на серьезное охлаждение двусторонних отношений. В числе таких инициатив издание называет контроль над вооружениями, а также борьбу с киберпреступностью, в частности хакерскими группировками, которые используют вирусы-вымогатели. При этом подчеркивается, что обсуждение этих тем должно быть четким, доходчивым и "подкрепляться решимостью".

Журнал The Economist в статье, опубликованной перед саммитом на сайте издания, также отмечает, что тема контроля над новыми видами вооружений должна стать приоритетной в ходе встречи лидеров. Кроме того, издание обращает внимание на возможность российско-американского сотрудничества по иранской ядерной программе, в оказании гуманитарной помощи Сирии, обеспечении политической стабильности в Афганистане после вывода войск США из страны. Отмечается, что Байден "стремится к сотрудничеству с Путиным" в борьбе с изменением климата.

FT, со своей стороны, подчеркивает, что, обсудив возможности сотрудничества в ходе встречи, Байден также планирует обозначить, что США и их европейские союзники, не колеблясь, призовут Россию к ответу, если та, с их точки зрения, вновь пойдет на провокативные действия. Так новый президент США, "наводивший мосты" в ходе своего первого европейского турне, намерен показать союзникам в Европе готовность к решительным действиям и сплотить их в противостоянии РФ. На идущую "консолидацию позиций" стран Запада перед женевским саммитом на прошлой неделе в интервью ТАСС также обращал внимание и посол России в Великобритании Андрей Келин.