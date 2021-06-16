Эксперт: Россия подходит к встрече президентов РФ и США с более сильной позиции

СИДНЕЙ, 16 июня. /ТАСС/. Россия находится в более сильной позиции перед встречей президента страны Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом как с точки зрения соотношения сил между РФ и США, так и с точки зрения мастерства главы государства как переговорщика. Такое мнение в среду высказал австралийский аналитик, эксперт в области международной политики Тони Кевин в беседе с ТАСС.

По словам Кевина, Путин, очевидно, готов "заложить основу и для более теплого российско-американского диалога по контролю над вооружениями, и для восстановления нормальных дипломатических отношений". "Новые реалии и баланс мировых сил таковы, что G7 уже становится слабеющей силой, а Китай и Россия, напротив, являются восходящими мировыми экономическими державами, <…> их стратегическое сближение едва ли можно остановить", - подчеркнул он.

Также эксперт отметил, что "американский истеблишмент и военно-промышленная элита живет в рамках своего ложного мировосприятия, что не позволяет видеть мир таким, какой он есть на самом деле". "Совершенно очевидно, что западные санкции не оказали негативного влияния на Россию, сохранившую и приумножившую военную и экономическую мощь", - сказал Кевин.

С мнением эксперта согласны и ведущие австралийские СМИ, отметившие накануне встречи лидеров России и США, что "западным странам стоит забыть нарратив об упадке России и осознать, что у этого грозного медведя есть зубы". "С тех пор, как США ввели санкции против России в 2014 году, реальные располагаемые доходы россиян сократились всего на 10% <…>, и российская экономика остается шестой по величине в мире с точки зрения покупательной способности населения и вполне сопоставима с [экономикой] Германии. Однако Вооруженные силы РФ, даже без учета ядерного арсенала и опыта, оставшихся со времен холодной войны, сейчас гораздо более внушительны", - пишет ведущее австралийское издание The Australian.

Газета отмечает, что "военная и экономическая мощь России гарантирует ей позиции крупного игрока на поколения вперед". Эксперты, опрошенные The Australian подчеркивают, что Россия может быть "гораздо более опасным противником, чем Китай", и предстоящая встреча в Женеве - редкая возможность для американского президента уладить разногласия с ней.