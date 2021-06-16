Эксперт: саммит в Женеве покажет, что США и РФ смогут жить при напряженных отношениях

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. США и Россия вряд ли достигнут существенных договоренностей на предстоящем саммите, но лидеры смогут найти общий язык даже в условиях непростых отношений. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС декан Школы общественных и международных отношений при нью-йоркском Колледже Баруха Дэвид Бердселл, комментируя предстоящий в Женеве саммит лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

"Я не ожидаю многого в том, что касается конкретных соглашений, от предстоящей встречи, хотя и могут быть какие-то договоренности, прежде всего, по представляющим общий интерес вопросам - изменению климата, распространению вакцин от коронавируса, возможно, по контролю над вооружениями. В более широком плане я ожидаю, что лидеры двух стран продемонстрируют, что они смогут жить друг с другом в условиях напряженных отношений в ближайшие годы", - сказал эксперт.

По его мнению, президент США Джо Байден укрепил на саммитах G7 и НАТО свои позиции перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным, однако заявленный главой Белого дома курс на восстановление трансатлантического единства может спровоцировать Москву на обратную реакцию.

"Демонстрация единства на саммитах G7 и НАТО очевидным образом укрепляет позицию президента Байдена перед встречей с президентом Путиным в среду, - сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, как европейское турне Байдена повлияет на его предстоящие переговоры. - Хотя тот ущерб, который обеим объединениям и их связям с США нанесла администрация [Дональда] Трампа пока полностью не ликвидирован, прошедшие ранее на этой неделе встречи стали важным шагом к восстановлению разрушенного и укреплению единства стран-членов. Однако можно только гадать, как отреагирует президент Путин".

Встреча Путина и Байдена состоится в среду в Женеве на вилле Ла-Гранж. По информации пресс-службы российского лидера, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации.