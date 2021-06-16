Россия не обращалась с просьбой к Швейцарии о протокольной встрече Путина в аэропорту

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия не обращалась с просьбой к Швейцарии о проведении в Женевском международном аэропорту протокольной встречи президента РФ Владимира Путина, прибывающего в среду в Женеву. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно.

"Официальной просьбы о проведении протокольной встречи в аэропорту со стороны России не поступало", - отметил он.

Кюэно пояснил, что протокольная встреча главы государства в аэропорту проводится в случае государственных визитов. Если же речь идет о саммитах и международных форумах, то она может быть проведена по просьбе страны.