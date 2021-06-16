МИД Сингапура подтвердил вылет на родину разыскиваемого гражданина Франции

СИНГАПУР, 16 июня. /ТАСС/. Власти Сингапура подтвердили, что гражданин Франции Реми Дайе, разыскиваемый на родине по подозрению в похищении ребенка, вылетел в Париж. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении министерства иностранных дел республики.

"Дайе и члены его семьи находились в транзитной зоне сингапурского аэропорта, им был запрещен въезд в страну, поскольку они были депортированы из Малайзии во Францию", - говорится в сообщении. "Его супруга была доставлена в местную больницу в связи с осложнениями во время беременности. После осмотра врачей она также была доставлена в аэропорт", - пояснили в МИД. "Все они вылетели на родину 15 июня", - добавили в ведомстве.

Власти Малайзии депортировали этих граждан Франции 13 июня. Дайе является главой одной из сект сурвивалистов - радикалов, готовящихся к наступлению конца света, вызванного кризисом современного общества. 20 апреля правоохранительные органы Франции распространили международный ордер на задержание мужчины, который подозревается в причастности к похищению девочки.

Инцидент произошел 13 апреля в небольшом городке Пульер (восточная часть Франции). К дому, где девочка проживала с бабушкой, подъехала машина с несколькими лицами. Они представились работниками социальной службы и заявили, что им необходимо отвезти ребенка на обследование. Бабушка отдала им ребенка, так как они упомянули фамилии реально общавшихся с нею работников соцслужб. Девочку удалось обнаружить 18 апреля в ходе операции, проведенной швейцарской полицией в городе Сен-Круа. Были задержаны пять человек, причастных к похищению ребенка. В ходе допроса задержанных выяснилось, что Дайе возглавляет секту, в которой состояли подозреваемые.

По данным газеты Le Parisien, Дайе - бывший член французской правоцентристской партии "Модем", формирующей в парламенте блок с президентским движением "Республика на марше". Он является видной фигурой в мировом движении сурвивалистов и среди сторонников теории заговора. Как утверждает газета, Дайе выступает за совершение "народного государственного переворота" во Франции и ряде других стран.