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Пандемия COVID-19
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Бельгия в тестовом режиме ввела в действие европейские COVID-сертификаты

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Бельгия ввела в действие в опережающем тестовом режиме европейские "зеленые цифровые пропуска" ковид-сертификаты, которые позволяют жителям Евросоюза путешествовать внутри сообщества без карантина и тестов. Об этом сообщила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Европейский цифровой пропуск вступает в действие с 1 июля, однако страны ЕС могут добровольно ввести его в действие раньше, чтобы облегчить поездки своим гражданам. Бельгия решила это сделать с сегодняшнего дня", - сказала фон дер Ляйен. Она также сообщила, что уже скачала свой сертификат вакцинации перед началом поездки по странам сообщества.

Теги
БельгияПандемия COVID-19
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