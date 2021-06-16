ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Власти Китая впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС "Тайшань". Как говорится в опубликованном в среду заявлении министерства охраны окружающей среды, причиной этого могло стать повреждение топливных стержней.

"В настоящее время в процессе мониторинга фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах, нормативные требования выполняются, операционная безопасность станции также обеспечивается", - сказано в документе.

"Главной причиной повышения уровня радиации в первом контуре 1-го энергоблока является повреждение топливных стержней. Из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки и других неподконтрольных факторов в процессе эксплуатации энергоблоков обнаружение повреждений в небольшом количестве топливных стержней неминуемо", - говорится в заявлении.