КС Белоруссии могут наделить правом проверки конституционности выборов

МИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Белоруссии планируют наделить правом проверки конституционности выборов президента и парламента, а также процесса импичмента главы государства. Об этом заявила в среду член Конституционной комиссии, заместитель председателя Конституционного суда Белоруссии Наталья Карпович на заседании комиссии.

"Полагаем, что имеются конституционные основания и объективная необходимость определить роль Конституционного суда в избирательном процессе президента и парламента. Предлагается наделить Конституционный суд полномочием проверки конституционности выборов", - отметила представитель Конституционной комиссии.

По ее словам, в комиссию также поступило предложение о возможности заключения Конституционного суда "о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения в случае постановки вопроса о смещении президента с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления". "Конституционная комиссия уже обсуждала вопрос о перераспределении полномочий от парламента ко Всебелорусскому народному собранию в отношении импичмента, то есть возможного смещения с должности президента по указанным основаниям. Предлагается уполномочить Конституционный суд выносить заключение о конституционности процесса импичмента президента", - отметила замглавы Конституционного суда.

Кроме того, Карпович заявила, что "предлагается полномочия по официальному толкованию конституции передать от парламента Конституционному суду".

В стране также планируют ввести институт прямой конституционной жалобы. "Предлагается наделить Конституционной суд полномочиями по жалобам граждан осуществлять проверку конституционности норм законов, примененных в конкретном судебном деле, если исчерпаны все другие средства судебной защиты. Введение конституционной жалобы в Республике Беларусь устанавливает прямой доступ граждан к конституционному правосудию, позволяет исключить возможное искажение конституционно-правового смысла норм законов при их применении в конкретном судебном деле", - сказала Карпович.

Она отметила, что традиционно конституционные суды проверяют конституционность вопросов, выносимых на общереспубликанские референдумы. "Это обусловлено важностью решения и вопросов, которые выносятся на республиканские референдумы, а во-вторых, - обязанностью государства обеспечивать реализацию права граждан на прямое волеизъявление в рамках конституции и законов", - сказала Карпович. В этой связи, по ее словам, предлагается наделить Конституционный суд Белоруссии полномочиями проверять конституционность вопросов, выносимых на республиканский референдум.

Изменения в конституции

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, белорусский лидер Александр Лукашенко вновь заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По его словам, проект нового основного закона Белоруссии будет готов в течение 2021 года, а в начале следующего года вынесен на всенародное обсуждение. 16 марта глава государства подписал указ о создании Конституционной комиссии из 36 человек во главе с председателем Конституционного суда Петром Миклашевичем. Комиссия должна до 1 августа представить президенту предложения по поправкам в основной закон для последующего их вынесения на республиканский референдум.

Конституционная комиссия собирается на свои заседания дважды в месяц. В ходе одного из заседаний Миклашевич заявил, что в Белоруссии не будут менять президентскую форму правления, но не исключил перераспределения полномочий между различными ветвями власти.