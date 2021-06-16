Столтенберг заявил о важности встречи Путина и Байдена в контексте отношений России и НАТО

"Я считаю важным, что два президента проведут встречу. Также важен факт, который приветствовали все наши союзники, что президент Байден в преддверии встречи с президентом Путиным проконсультировался со всеми лидерами НАТО, поскольку альянс является платформой для координации [усилий] по вопросам коллективной безопасности. И, конечно, отношения с Россией для всех нас - это вопрос первостепенной важности", - сказал он в среду в интервью телеканалу CNN.

"Мы должны быть сильными, готовыми к сдерживанию и обороне, и в то же время нам необходим диалог с РФ. Россия - этой наш сосед, нам нужно с ней разговаривать, даже если мы не верим в улучшение отношений в ближайшем будущем", - добавил генсек НАТО.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в узком и расширенном составах на вилле Ла-Гранж в Женеве. На встречу отведено около четырех-пяти часов. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с прежним президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.