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Источник: послы ЕС согласовали четвертый блок санкций против Белоруссии

Пакет ограничительных мер включит блокирование счетов и запрет на въезд для порядка 80 белорусских чиновников и силовиков и запретит европейскому бизнесу контакты с семью юрлицами
© AP Photo/Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей 27 государств ЕС (КОРЕПЕР) согласовал в среду четвертый пакет ограничительных мер ЕС против Белоруссии, который включит блокирование счетов и запрет на въезд для порядка 80 белорусских чиновников и силовиков и запретит европейскому бизнесу контакты с семью юрлицами. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"КОРЕПЕР согласовал дополнение к черному списку по Белоруссии, включая порядка 80 физических и 7 юридических лиц", - заявил он.

В ближайшее время данное решение формально утвердит по письменной процедуре Совет ЕС на министерском уровне, и оно вступит в силу. Возможно, данное решение будет вынесено на встрече глав МИД ЕС 21 июня.

Этот блок санкций ЕС разрабатывался уже давно, однако его введение в действие было ускорено после инцидента с незапланированной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair и ареста находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича.

В связи с этим инцидентом Евросоюз также обсуждает возможность введения экономических санкций против Минска.

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