Лукашенко призвал регионы быть готовыми к мобилизации для отпора деструктивным силам

МИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только всенародная оборона способна дать отпор деструктивному воздействию на страну, идущему с Запада, и потребовал обеспечить готовность к проведению мобилизации регионов в короткий срок.

"К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия", - сказал Лукашенко, проводя в среду в ходе поездки в Шклов (Могилевская область) встречу по вопросам территориальной обороны. "Одна из целей встречи - дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне (у нас их семь), в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение президентом", - пояснил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. Он отметил, что за прошедший год Белоруссия на себе ощутила, как "деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение людей и толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа". Лукашенко подчеркнул, что подобным деятелям "всегда необходимо давать такой отпор, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы, на что способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю".

По словам президента, принятое 20 лет назад решение о создании территориальной обороны "подтвердило свою целесообразность". "Решение было объемное и, наверное, относительно недешевое, - сказал президент - Я всегда переживал: надо делать, не надо. Сегодня мы убеждены, что поступили правильно".

Президент напомнил, что посещал предприятия по производству стрелкового оружия и боеприпасов, к их созданию как раз и подтолкнула необходимость укреплять материально-техническую базу войск территориальной обороны. "В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по крайней мере, должны суметь защитить свою семью, себя и, естественно, все вместе ту землю, территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита", - отметил глава государства.