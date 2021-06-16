СМИ: Байден постарается добиться перемирия с Путиным, чтобы изолировать Китай

РИМ, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден постарается на встрече с российским лидером Владимиром Путиным улучшить двусторонние отношения, находящиеся, по признанию обоих, на "самом низком уровне". Об этом пишет в среду газета Il Messaggero , анализируя предшествовавшие встрече саммиты Группы семи и НАТО.

"Самое важное, что Байдену нужно добиться возвращения отношений между двумя державами в рамки "предсказуемых и стабильных", даже не стремясь к немедленным победам. Стабильность в отношениях с Россией позволила бы американскому президенту сосредоточиться на проблеме китайской экспансии, которая ведет не только к опасному мировому влиянию Пекина, но и представляет прямую угрозу экономике США. Соглашения, которые Байдену удалось достигнуть на саммите "семерки", а потом и на встречах стран НАТО и с руководством ЕС, придают ему веры в возможность мирно и коллективно ограничить расширение китайского влияния", - пишет издание.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в узком и расширенном составах на вилле Ла-Гранж в Женеве. На встречу отведено около четырех-пяти часов. Это будет первый российско- американский саммит со времени встречи Путина с прежним президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.