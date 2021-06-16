Власти Китая опровергли данные CNN о повышении уровня радиации вокруг АЭС "Тайшань"

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Министерство охраны окружающей среды КНР опровергло информацию американского телеканала CNN об утечке радиации и повышении уровня излучения вокруг АЭС "Тайшань". Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении этого ведомства.

"Повышение уровня радиации в первом контуре и инциденты с утечкой радиации - это абсолютно разные вещи, которые не имеют ничего общего", - отмечается в документе. "Первый контур находится внутри реактора. Нужно только выполнять требования по уровню давления в системе теплоносителя реактора и герметичности защитной оболочки, тогда не будет никаких проблем с утечкой радиации в окружающую среду, однако эти два барьера безопасны", - сказано в заявлении.

"К настоящему времени средства мониторинга и контроля радиационного излучения в районе АЭС "Тайшань" не показывают каких-либо отклонений в радиационной обстановке, показания находятся в пределах фонового излучения, каких-либо выбросов также не зафиксировано", - отметили в министерстве.

"Государственное управление по ядерной безопасности утвердило технические нормы по предельному значению радиационной и химической удельной активности благородных газов для теплоносителя в первом контуре АЭС "Тайшань". Эти значения необходимы для управления ее работой и не имеют отношения к обнаружению радиоактивного излучения вне станции, поэтому информация телеканала CNN концептуально неверна", - сказано в документе.

"Мы будем внимательно следить за уровнем радиации в первом контуре на первом энергоблоке АЭС "Тайшань", а также усилим работу по мониторингу и контролю окружающей среды на площадке. Одновременно будем вести консультации и обмен информацией с МАГАТЭ и Агентством ядерной безопасности Франции", - резюмировали авторы документа.

Ранее Министерство охраны окружающей среды КНР сообщило о повышении уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на первом энергоблоке АЭС "Тайшань". Причиной этого стало повреждение топливных стержней. Как отметило ведомство, повреждено около пяти стержней из 60 тыс. Таким образом, доля поврежденных топливных элементов составляет менее 0,01%, что намного ниже допускаемого конструкцией показателя в 0,25%.

АЭС "Тайшань"

Атомная электростанция "Тайшань" расположена в провинции Гуандун на юге КНР на побережье Южно-Китайского моря недалеко от Гонконга. Она включает два энергоблока мощностью по 1 750 МВт производства французской компании Areva. Они были сданы в коммерческую эксплуатацию в 2018 и 2019 году.

В понедельник CNN сообщил, что правительство США в течение недели оценивало возможность утечки на китайской АЭС "Тайшань". По его данным, один из подрядчиков этой АЭС - французская компания Framatome - информировала власти США о "неизбежном радиационном риске" на объекте. Как сообщала компания, на АЭС зафиксировано превышение радиационного фона. По этой причине китайский регулятор, чтобы не останавливать реакторы, повысил допустимые нормы более чем в два раза. Однако к 30 мая 2021 года "Тайшань" уже выбрала 90% нового, пересмотренного годового лимита.

Позже в тот же день официальный представитель французской энергетической корпорации EDF, построившей эту станцию и входящей в эксплуатирующий ее консорциум, сообщил, что увеличение объема инертных газов на китайской АЭС "Тайшань" может быть обусловлено возникновением проблем с топливными стержнями. Представитель EDF отметил, что замеренные объемы выброшенных в атмосферу инертных газов находятся ниже максимальных уровней, допустимых нормами в Китае и что "речь не идет о чрезвычайном событии с расплавлением зоны реактора".

Основной оператор станции - China General Nuclear Power Group - в своем коммюнике заявил, что индикаторы окружающей среды "являются нормальными". Кроме того, он указал, что второй энергоблок прошел плановый профилактический ремонт.