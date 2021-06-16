Финляндия готовится к увеличению спроса на визы в случае открытия границ с РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июня. /ТАСС/. Финляндия готовится к тому, что спрос на выдачу шенгенских виз финскими дипмиссиями в России возрастет в случае открытии границ для туризма, поскольку срок действия виз у многих россиян истек за время, пока в силе остаются коронавирусные ограничения. Об этом сообщил в среду на онлайн-встрече с иностранными журналистами глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

"Нам хорошо известно, что у многих россиян, получивших шенгенские визы, они уже заканчиваются. Поэтому когда границы откроются, мы готовы к увеличению спроса на визы. В начале может возникнуть кое-какая спешка. Но мы стараемся сделать все возможное, чтобы практика выдачи виз вернулась в норму, когда ситуация нормализуется", - сказал министр.

Хаависто указал, что его беспокоят последние новости из России о начале третьей волны пандемии коронавируса. "Эти новости означают, что Финляндии, видимо, вновь придется на какое-то время продлить строгие ограничения на границе. Это печально, с точки зрения туризма, для Финляндии, где очень важны туристы из России. Надеемся, что ситуация вскоре улучшится, и мы подчеркиваем важность вакцинации, как здесь, в Финляндии, так и на соседних с нами территориях", - отметил он.

В начале июня Финляндия продлила действие введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений на границе для ряда стран, в том числе России, до 27 июня. Туристические поездки из РФ в страну в настоящее время невозможны.

Вместе с тем с 7 июня Финляндия разрешила въезд из третьих стран, в том числе России, для встречи с родственниками. Перечень родственников и членов семьи, на которых будет распространяться новое правило, также с понедельника будет расширен. Теперь туда, помимо супругов и несовершеннолетних детей, отнесены взрослые дети, родители, родители мужа или жены, а также бабушки и дедушки.

Въезд в Финляндию

С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

Въезд в Финляндию из РФ разрешен для членов семьи гражданин и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, а также теперь и для встречи с родственниками. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта. Также на днях страна разрешила въезд для сдачи экзаменов.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами возобновлено авиасообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.