Генпрокуратура ДНР начала проверку участия Протасевича в боевых действиях в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Генрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) начала проверку информации о причастности одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к преступлениям против жителей Донбасса. Об этом сообщил в среду глава ДНР Денис Пушилин.

"Нашей прокуратурой проводится проверка определенных данных. Он [Протасевич] находился в "Азове" в районе Широкино на мариупольском направлении. Какие были преступления, есть ли тому доказательства. После будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей.