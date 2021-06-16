Боррель представил стратегию ЕС по РФ: противодействовать, сдерживать, взаимодействовать

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представил в среду совместное заявление внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии (ЕК) об отношениях с Россией, в которых ЕС будет придерживаться трех принципов: противодействовать, сдерживать, взаимодействовать.

"В нынешних условиях перспектива обновленного партнерства между ЕС и Россией, позволяющего обеспечить более тесное сотрудничество, представляется отдаленной перспективой. Сейчас нашей задачей должен быть поиск путей, которые позволят изменить нынешнюю динамику и перевести наши отношения в более стабильную и предсказуемую плоскость. ЕС будет одновременно противодействовать, сдерживать и взаимодействовать с Россией на основании общего (для всех государств ЕС - при. ТАСС) понимания целей России и принципов прагматизма", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Данная стратегия замораживания отношений с РФ уже утверждена Еврокомиссией, теперь ее должны принять главы государств и правительств ЕС на саммите 24-25 июня. Ее представили на следующий день после саммита ЕС - США в Брюсселе, где стороны обязались значительно активизировать трансатлантическое партнерство, прекратить торговые войны и координировать свои действия по России и Китаю.

Три об одном

Боррель разъяснил каждый из трех тезисов. "Противодействовать" России ЕС намерен на российской территории и постсоветском пространстве. Он хочет препятствовать якобы "нарушениям прав человека в России", нарушениям суверенитета Украины, отвечать на "вредоносные действия правительства России, включая гибридные атаки". Кроме того, ЕС намерен "ограничивать ресурсы, которые правительство России может привлечь для проведения разрушительной внешней политики".

"Сдерживать" ЕС намерен российское влияние на своей территории, на международных площадках и на умы еврограждан. "ЕС должен сдерживать попытки России подорвать европейские интересы, для этого сам Евросоюз должен стать более сильным и устойчивым", - отметил Боррель. Евросоюз намерен развивать свои кибернетические и оборонные возможности, а также возможности "стратегической коммуникации", то есть пропаганды. ЕС намерена тесно координировать свои действия с НАТО и Группой семи (саммиты которых прошли с 11 по 14 июня в Великобритании и Бельгии), а также "поддерживать своих восточных партнеров".

Продолжать взаимодействовать с Россией ЕС готов "по нескольким стратегическим задачам", где прогресс без России невозможен. Речь идет о борьбе с потеплением климата, борьбе с пандемией и общественном здоровье, кроме того в стратегии предлагается "проводить больше технических консультаций с российским правительством, по широкому кругу экономических раздражителей, которые снижают конкурентные преимущества ЕС". То есть по экономическим и регуляторным мерам России, которые не выгодны Евросоюзу. ЕС также готов вести диалог по Арктики и другим направлениям регионального сотрудничества, а также по урегулированию глобальных и региональных конфликтов.

Помимо этого ЕС в очередной раз предложил "активизировать контакты между людьми", вводя упрощения визового режима, но лишь "для отдельных категорий граждан".