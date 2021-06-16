Во Франции с 21 июня отменят комендантский час

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Комендантский час будет отменен во Франции с 21 июня в связи с улучшением санитарной ситуации. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Жан Кастекс по итогам совещаний Совета обороны и правительства Франции.

"Санитарная ситуация в стране улучшается, - отметил он. - Комендантский час, который в настоящее время действует с 23:00 до 06:00, будет отменен в ночь на понедельник".

Глава правительства также сообщил, что кабинет министров решил отменить обязательное ношение масок на улице и внесет соответствующее изменение в санитарные правила в четверг. Это решение последовало вслед за тем, как накануне многие болельщики вышли на улицы Парижа без масок, чтобы отпраздновать победу французской сборной в футбольном матче Франция - Германия. Как пояснил премьер-министр, ношение маски останется обязательным в помещениях, на стадионах, на рынках, в очереди.