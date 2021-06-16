Sky News прервал трансляцию выступления Джонсона для показа прибытия Путина на саммит

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Британский телеканал Sky News прервал в среду трансляцию традиционной по средам сессии вопросов и ответов премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в Палате общин, чтобы показать в прямом эфире кадры прибытия президента России Владимира Путина на виллу Ла-Гранж.

Вот как выглядит это место

Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле XVIII века. Вот как выглядит это место

Сначала, пока Джонсон выступал, экран был поделен на две части - в одной транслировались ответы главы британского правительства, в другой - движение кортежа российского лидера по улицам Женеве. Затем, когда Путин вышел из автомобиля, телеканал полностью перешел на трансляцию происходящего в Швейцарии.

Sky News продемонстрировал видео, как российского президента встретил швейцарский коллега Ги Пармелен и как политики вошли в здание. Затем телеканал вернулся к трансляции выступления Джонсона в парламенте, но вскоре вновь разделил экран, чтобы показать кортеж американского президента Джо Байдена.

Когда кортеж главы Белого дома остановился перед виллой Ла-Гранж, трансляция выступления Джонсона была вновь прервана на короткое время.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.