{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Встреча Путина и Байдена в Женеве

Sky News прервал трансляцию выступления Джонсона для показа прибытия Путина на саммит

Сначала экран был поделен на две части, затем, когда президент России вышел из автомобиля, телеканал полностью перешел на трансляцию происходящего в Швейцарии

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Британский телеканал Sky News прервал в среду трансляцию традиционной по средам сессии вопросов и ответов премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в Палате общин, чтобы показать в прямом эфире кадры прибытия президента России Владимира Путина на виллу Ла-Гранж.

На эту тему
Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле XVIII века. Вот как выглядит это место
Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле XVIII века.

Сначала, пока Джонсон выступал, экран был поделен на две части - в одной транслировались ответы главы британского правительства, в другой - движение кортежа российского лидера по улицам Женеве. Затем, когда Путин вышел из автомобиля, телеканал полностью перешел на трансляцию происходящего в Швейцарии.

Sky News продемонстрировал видео, как российского президента встретил швейцарский коллега Ги Пармелен и как политики вошли в здание. Затем телеканал вернулся к трансляции выступления Джонсона в парламенте, но вскоре вновь разделил экран, чтобы показать кортеж американского президента Джо Байдена.

Когда кортеж главы Белого дома остановился перед виллой Ла-Гранж, трансляция выступления Джонсона была вновь прервана на короткое время.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАВеликобританияРоссияШвейцарияБайден, Джозеф (Джо)Джонсон, БорисВстреча Путина и Байдена в Женеве
На первом энергоблоке АЭС "Тайшань" произошло небольшое повреждение топливного стержня
Читать полностью