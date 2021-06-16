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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Правительство ФРГ положительно расценивает факт встречи Путина и Байдена

Германия ждет от России сотрудничества в разрешении конфликта на востоке Украины и в контексте ситуации в Белоруссии, подчеркнул официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Германии положительно расценивает контакты российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, но не будет предвосхищать итогов встречи в Женеве. Об этом заявил в среду в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Хорошо, что американский и российский президенты проводят встречу, об этом говорила недавно и канцлер", - заявил он, отвечая на вопрос ТАСС. "Предвосхищать итоги встречи я не буду", - добавил Зайберт.

По его словам, Германия ждет от России "конструктивного сотрудничества" в разрешении конфликта на востоке Украины и в контексте ситуации в Белоруссии.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАГерманияРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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