Правительство ФРГ положительно расценивает факт встречи Путина и Байдена

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Германии положительно расценивает контакты российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, но не будет предвосхищать итогов встречи в Женеве. Об этом заявил в среду в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Хорошо, что американский и российский президенты проводят встречу, об этом говорила недавно и канцлер", - заявил он, отвечая на вопрос ТАСС. "Предвосхищать итоги встречи я не буду", - добавил Зайберт.

По его словам, Германия ждет от России "конструктивного сотрудничества" в разрешении конфликта на востоке Украины и в контексте ситуации в Белоруссии.