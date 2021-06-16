Президент Швейцарии пожелал плодотворного диалога Путину и Байдену во время саммита

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал в среду плодотворного диалога Владимиру Путину и Джо Байдену во время саммита в Женеве. Он тепло приветствовал президентов России и США на женевской вилле Ла-Гранж, подчеркнув, что возможность принимать у себя этот саммит является большой честью для Швейцарии.

"Уважаемые президенты, желаю вам плодотворной работы, плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира, - сказал Пармелен. - Успехов!"

"Уважаемый президент Российской Федерации, уважаемый президент Соединенных Штатов Америки! От имени правительства Швейцарии позвольте поприветствовать вас в городе мира, в Женеве. Возможность принимать вас в рамках этой встречи на высшем уровне является большой честью для Швейцарии", - отметил Пармелен.

Он подчеркнул, что согласно своей традиции добрых услуг, Швейцарская Конфедерация "рада способствовать диалогу и взаимопониманию".