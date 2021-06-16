Китай уведомил МАГАТЭ, что ситуация на АЭС "Тайшань" находится в норме

ВЕНА, 16 июня. /ТАСС/. Государственное управление по атомной энергетике Китая (CAEA) уведомило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что АЭС "Тайшань" находится в нормальном состоянии после незначительного повреждения топливного стержня. Выброса радиации после произошедшего не последовало и угрозы для экологии нет, говорится в распространенном в среду заявлении МАГАТЭ, которое было предоставлено ТАСС в ответ на запрос о ситуации на АЭС "Тайшань".

Как отмечается в заявлении, китайское управление сообщило, что "станция находится в нормальном состоянии, безопасность эксплуатации гарантирована".

"На первом блоке станции недавно произошло незначительное повреждение топливного стержня, что привело к повышению радиоактивности теплоносителя первого контура реактора, отметило [китайское] управление", - сообщили в МАГАТЭ.

Китайский регулятор обратил внимание МАГАТЭ на то, что произошедшая ситуация рассматривается как "обычное явление при эксплуатации АЭС", были приняты стандартные для таких случаев меры. "Согласно данным мониторинга на месте и экспертной оценке, показатели работы блока, в том числе радиоактивность теплоносителя первого контура, остаются в пределах нормальных условий и технических характеристик, сообщает CAEA", - отметило МАГАТЭ.

При этом находящиеся под давлением границы контура теплоносителя энергоблока исправны и "целостность защитной оболочки сохраняется", подчеркнула китайская сторона. "Непрерывный радиационный мониторинг окружающей среды подтверждает, что выброса радиации не было и нет никакой обеспокоенности относительно [сохранности] окружающей среды", - резюмировали в международном агентстве.

Ранее Министерство охраны окружающей среды КНР сообщило о повышении уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке АЭС "Тайшань". Причиной этого стало повреждение топливных стержней. Как отметило ведомство, повреждено около пяти стержней из 60 тыс. Таким образом, доля поврежденных топливных элементов составляет менее 0,01%, что намного ниже допускаемого конструкцией показателя в 0,25%.