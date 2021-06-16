Politico: саммит РФ - США будет успешным, если удастся договориться о каналах связи

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Результаты российского-американского саммита в Женеве могут не сразу проявиться, однако успехом будет считаться договоренность о поддержании открытых каналов связи во избежание недопониманий между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в опубликованной в среду статье газеты Politico .

"Этот не тот тип встреч, по итогам которых сразу можно объявить об успехе или его отсутствии. Нас призывали не ждать достижения каких-либо существенных договоренностей, - отмечается в публикации. - Мы можем не знать годами, было ли что-то значимое". По оценке издания, то, как лидеры воспользуются переговорным временем, станет важным сигналом в том числе внутренней аудитории о выстраивании подхода друг к другу на ближайшие годы. Например, стороны могли бы "смягчить" проблему дипломатического присутствия.

"Прежде всего, команда Байдена надеется, что Россия поддержит идею большего числа соглашений и гарантий в отношении ядерных арсеналов", - говорится в публикации.

Издание призывает обратить внимание на риторику глав государств после переговоров. "Если они будут говорить об одних и тех же вопросах, в одном и том же порядке, то это может свидетельствовать о согласии сторон по приоритетам, даже если они не согласны с решениями, - отмечается в публикации. - Наибольшее значение может иметь то, если стороны согласятся поддерживать открытые линии связи, <...> чтобы избежать недопониманий, особенно если речь идет о ядерном позиционировании".

В Женеве началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. После протокольной съемки переговоры продолжились за закрытыми дверями. Вместе с лидерами двух стран в библиотеке виллы Ла-Гранж находятся главы внешнеполитических ведомств России и США - Сергей Лавров и Энтони Блинкен, а также переводчики.