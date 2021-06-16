Парламент Испании не стал возражать против помилования каталонских сепаратистов

МАДРИД, 16 июня. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не стал возражать против помилования каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года. Об этом в среду сообщил в Twitter законодательный орган.

По его информации, в ходе заседания было отклонено предложение оппозиционной Народной партии, выступившей против "готовности правительства помиловать лиц, приговоренных Верховным судом (ВС) к тюремному заключению". Против инициативы проголосовали 55% депутатов 350-местного парламента.

В конце мая текущего года ВС выступил против помилования каталонских политиков. Теперь по данному вопросу свое мнение должно озвучить правительство страны. Премьер-министр Педро Санчес заверял, что кабмин примет решение о возможном помиловании осужденных в интересах всех жителей страны.

В октябре 2019 года ВС Испании вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.