Военные США следят за учениями ВМФ России в Тихом океане

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. США наблюдают за учениями кораблей ВМФ РФ, которые проходят в Тихом океане в 300-500 милях к западу от американских Гавайских островов, сообщила в среду телекомпания CBS.

"Индо-Тихоокеанское командование ВС США следит за кораблями ВМФ РФ, находящимися в международных водах в западной части Тихого океана",- приводит телекомпания слова представителя командования Майка Кафки. "Мы действуем в соответствии с международным морским правом", - добавил он.

Пентагон вывел собственную авианосную группу для проведения учений к востоку от американских Гавайев, отмечает CBS. Группу возглавляет атомный авианосец USS Carl Vinson. Эти учения были запланированы, но перенесены ближе к штату Гавайи, отмечает телеканал.

Как сообщили в Минобороны РФ во вторник, корабли и самолеты ВМФ России начали поиск подводных лодок условного противника в рамках проходящих учений в центральной части Тихого океана. Оперативные учения разнородных сил флота с привлечением до 20 надводных кораблей, подлодок и судов обеспечения, а также около 20 летательных аппаратов проходят под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.