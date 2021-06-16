ЛНР собрала доказательства причастности Протасевича к боевым действиям в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) собрала достаточно доказательств причастности задержанного в Белоруссии блогера Романа Протасевича к боевым действиям в Донбассе. Об этом в среду заявил генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко.

"Правоохранителям республики удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны", - цитирует Горенко агентство Луганскинформцентр.

Он добавил, что признательные показания Протасевича позволят правоохранителям ЛНР обратиться в международные правозащитные инстанции. "Собранная нами во взаимодействии с белорусскими коллегами доказательная база также послужит основанием для подготовки и направления соответствующих обращений в международные правозащитные инстанции - ЕСПЧ [Европейский суд по правам человека] и МУС [Международный уголовный суд]", - сказал Горенко.

Горенко также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за возможность провести следственные действия в отношении Протасевича. "От имени Генеральной прокуратуры Луганской народной республики и от себя лично выражаю искреннюю благодарность лично главе Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, а также правоохранительным органам государства, в частности Комитету государственной безопасности, за предоставленную следователям Генеральной прокуратуры Луганской народной республики возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем", - сказал он.

Ранее в среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) начала проверку информации о причастности Протасевича к преступлениям против жителей Донбасса.

Протасевич был задержан 23 мая в Белоруссии. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки самолета Протасевича задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Информация о бомбе не подтвердилась. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании.