Суд Киева отказал в обжаловании решения о заочном расследовании дела против Януковича

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в открытии производства об обжаловании решения первой инстанции о заочном расследовании дела об узурпации власти. Об этом сообщается в среду на сайте суда.

"Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по жалобе на постановление о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования [в заочном режиме] относительно Виктора Януковича", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о деле об узурпации власти.

Суд пояснил, что в рассмотрении жалобы отказано, так как она "подана на судебное решение, которое не подлежит обжалованию <...>". Факт подачи жалобы корреспонденту ТАСС подтвердили в среду в адвокатском объединении "Авер лекс", юристы которого представляют интересы Януковича.

Шевченковский районный суд Киева 3 июня удовлетворил просьбу стороны обвинения в деле против экс-президента о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование. Такое решение дает право проводить расследование в отсутствие подозреваемого, то есть в заочном режиме. Защита Януковича в тот же день пообещала подать апелляцию на такое решение, пояснив, что считает его "незаконным, принятым с многочисленными процессуальными нарушениями и на основании избирательности правосудия".

В уголовном деле расследуются обстоятельства совершения в сентябре - октябре 2010 года экс-президентом действий, которые, по версии следствия, были направлены на незаконное увеличение объема своих властных полномочий. Тогда Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вновь передав президенту часть утраченных полномочий.

Печерский районный суд Киева 4 мая 2020 года избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по этому делу. В офисе генпрокурора заявляли, что заочный арест Януковича позволит начать процедуру его экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование. Защита бывшего украинского лидера обжаловала решение об аресте, но в марте 2021 года Киевский апелляционный суд отказал адвокатам в удовлетворении жалобы. Сразу после этого офис генерального прокурора страны вновь заявил, что теперь сторона обвинения имеет право начать процедуру экстрадиции. 27 мая глава ведомства Ирина Венедиктова сообщила, что ранее Киев уже подавал запрос в Россию на экстрадицию Януковича, но получил отказ, однако Украина вновь намерена его подать.

Другие дела против Януковича

В отношении Януковича уже вынесен обвинительный приговор по другому делу. Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года заочно признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Сам Янукович в процессе не участвовал. Сейчас адвокаты экс-президента обжалуют это решение в Верховном суде.

Кроме того, 12 мая 2020 года Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей Януковича в рамках досудебного расследования по делу об организации массовых убийств на киевском "майдане" в 2014 году. В ноябре Киевский апелляционный суд отменил его, мотивировав решение отсутствием бывшего украинского лидера в базе розыска Интерпола, а также другими процессуальными нарушениями. 9 декабря суд первой инстанции вновь безуспешно пытался рассмотреть ходатайство прокурора о заочном помещении Януковича под стражу. После этого заседание несколько раз переносилось.