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Кризис на Украине

Зеленский: Украина создаст мощнейшую армию в Европе, если Запад не поможет с Донбассом

Украинский президент повторил тезис о том, что проблема на востоке Украины является проблемой всей Европы
Президент Украины Владимир Зеленский Иван Николаев/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Иван Николаев/ТАСС

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Украина будет вынуждена создать самую мощную армию в Европе, если Запад оставит Киев один на один в решении вопроса урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ, текст которого в среду опубликовал офис украинского лидера.

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"Все должны понимать, что на нашем месте может быть другая страна. И если Украина будет самостоятельно решать эту глобальную проблему, у нас не будет другого пути, чем превратиться в очень прочную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, что можно сделать, чтобы заставить Запад помочь Украине вернуть неподконтрольные ныне территории.

В этом контексте президент вновь прибег к тезису о том, что проблема на востоке Украины является проблемой всей Европы. "Западные страны должны осознать, что война на Украине, или на границе, или на временно оккупированных территориях (таковыми Киев считает части Донецкой и Луганской областей, а также Крым - прим. ТАСС) - это первый сигнал о том, где она может быть завтра и на чьей границе. Только это война в Европе, но умирают украинцы", - аргументировал глава государства свою позицию. При этом он добавил, что, конечно, "ничего хорошего в войне нет".

Заявления о том, что украинская армия может стать сильнейшей в Европе или уже таковой стала, звучали от руководства страны неоднократно и на протяжении нескольких лет. Еще в 2015 году на тот момент президент государства Петр Порошенко утверждал, что украинская армия - уже "одна из самых сильных армий на континенте", поясняя это тем, что она якобы "остановила российскую агрессию". В Москве же неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе, а выступает лишь посредником на переговорах по урегулированию.

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