WP: сенаторы США проголосовали за признание дня отмены рабства федеральным праздником

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Члены Сената Конгресса США единогласно одобрили во вторник законопроект, закрепляющий статус федерального праздника за Днем освобождения рабов в стране, который отмечается 19 июня. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post, отметив, что теперь документ поступит на рассмотрение "контролируемой демократами Палаты представителей, которая, несомненно, примет такое же решение, но нет пока ясности, когда это произойдет".

"19 июня [1865 года] последние из бывших рабов узнали, что они свободны, - приводит издание слова лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера. - То, что День освобождения теперь станет федеральным праздником, - это большой шаг вперед в признании ошибок прошлого. Мы должны и дальше добиваться одинаковой для всех справедливости".

The Washington Post напоминает, что аналогичный проект закона демократы пытались провести через Конгресс в июле прошлого года, но тогда сенатор-республиканец Рон Джонсон заблокировал голосование, аргументировав это тем, что лишний выходной день для госслужащих будет обходиться казне в $600 млн в год. В качестве возможных вариантов выхода из ситуации он предложил либо исключить из списка федеральных праздников День Колумба [отмечается во второй понедельник октября], либо сделать день отдыха 19 июня неоплачиваемым. Во вторник Джонсон заявил, что на этот раз возражать не будет, хотя сомнения в необходимости еще одного федерального праздника - уже 11-го по счету - у него остались.

День освобождения уже отмечают на своем уровне 49 из 50 штатов, за исключением Гавайев, а также федеральный округ Колумбия.

Конец рабству в США положил 16-й президент Авраам Линкольн (1809-1865). 1 января 1863 года он издал прокламацию об освобождении рабов. Документ, однако, из-за сопротивления южных штатов не вступил в силу де-факто до окончания Гражданской войны в США (1861-1865). В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к Конституции, фактически отменившая рабство на всей территории страны.

19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в Техасе. Он был последним из Конфедерации южных штатов, где это произошло.