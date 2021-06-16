СМИ: в Латвии задержали гражданина РФ по делу о шпионаже

РИГА, 16 июня. /ТАСС/. Гражданин РФ задержан в Латвии по делу о шпионаже в пользу России, по которому ранее был арестован оппозиционный депутат Сейма (однопалатного парламента) Янис Адамсонс. Об этом в среду сообщило агентство LETA со ссылкой на имеющуюся у него информацию.

Как уточняет агентство, ранее суд Видземского предместья Риги арестовал Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу РФ и заключил его под стражу. Суд также решил задержать еще одного человека. Как стало теперь известно агентству LETA, этим человеком был гражданин России.

Сейм Латвии 10 июня лишил неприкосновенности депутата парламента от партии "Согласие" Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу РФ. В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест законодателя обратилась Генеральная прокуратура. Сам политик, который в прошлом занимал пост главы МВД Латвии, заявил, что не имеет ни малейшего представления о том, что ему инкриминируется. Адамсонс является членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет допуска к содержащей гостайну информации.

Суд Видземского предместья Риги 11 июня избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу Адамсонса. Как заявила Служба государственной безопасности, в уголовном деле по подозрению в шпионаже в пользу РФ арест был применен еще к одному лицу, имя которого не называется.