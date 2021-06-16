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Кризис в Белоруссии

В МВД Белоруссии заявили, что Тихановская все еще находится в межгосударственном розыске

Официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова оставила без комментариев сообщение, что МВД РФ исключило экс-кандидата в президенты из базы данных межгосударственного розыска

МИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске. Об этом заявила ТАСС в среду пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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"Эта гражданка находится в межгосударственном розыске", - сказала Чемоданова.

При этом официальный представитель белорусского МВД оставила без комментариев сообщение российской стороны о том, что МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов.

Тихановская включена Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 289 УК Белоруссии (акт терроризма, совершенный организованной группой). В октябре 2020 года она была объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Основанием для этого стало уголовное дело. Однако с 25 мая 2021 года в базе разыскиваемых МВД России лиц информация о Тихановской отсутствует.

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