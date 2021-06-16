Гражданина России арестовали в Риге сроком на два месяца

РИГА, 16 июня. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Суд в Латвии арестовал гражданина России сроком на два месяца. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ.

"В настоящее время находимся на связи с родственниками и адвокатом задержанного. Пока лишь известно, что российский гражданин Г. В. Силонов, 1963 года рождения, был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги, - сказали в диппредставительстве. - По решению суда помещен под арест сроком на два месяца".